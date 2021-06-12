Дания ослабит ограничения, в том числе на матчах Евро-2020

Так, с 11 июня бары и рестораны смогут работать до 24:00 (ранее – до 23:00), а с 15 июня до 2:00. С 14 июня отменяется масочный режим везде, кроме общественного транспорта, и разрешается проведение массовых мероприятий с числом участников до 10 000 человек.

На футбольных матчах Евро-2020, которые состоятся в Копенгагене (12, 17, 21 и 28 июня), разрешено присутствовать до 25 000 болельщиков.

В настоящее время бары, рестораны, музеи и театры Дании можно посещать только со специальным паспортом, содержащим информацию о наличии вакцинации, справки об антителах или ПЦР-тесте. С октября это требование планируется отменить.