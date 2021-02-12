Дания построит остров с ветровой электростанцией в Северном море

Предполагается, что остров будет снабжать электричеством и соседние страны. Их список пока не оглашается, но Якоб Остергард назвал возможными партнерами Великобританию, Германию и Нидерланды.

Согласно принятому в Дании Акту о климате, страна собирается в ближайшие 10 лет сократить выбросы парниковых газов на 70% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году полностью выйти на нулевой уровень выбросов парниковых газов.