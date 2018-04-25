Дания предпринимает решительные шаги по ограничению распространения вируса

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приказала временно закрыть все рестораны, и спортивные залы, функционирующие в стране.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, эти меры принимаются для того, чтобы приостановить распространение коронавируса COVID-19.

Как заявила Метте Фредериксен на пресс-конференции, теперь все рестораны, бары, кафе, ночные клубы, а также спортивные залы, солярии и тату-салоны на территории Дании будут закрыты до 30 марта. В свою очередь, продовольственные магазины, больницы и транспортные компании теперь будут освобождены от оплаты налогов с тем, чтобы они продолжали свою работу, несмотря на кризис.

Отметим, что являющаяся членом Европейского союза, Дания уже предприняла решительные шаги по ограничению распространения вируса, включая закрытие своих внешних границ для большинства иностранных посетителей и закрытие всех школ и университетов.