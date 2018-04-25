Дания разрешила достроить Северный поток-2

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Консорциум Nord Stream 2 AG получил разрешение Датского энергетического агентства на эксплуатацию газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе Дании. Об этом в четверг, 1 октября сообщило агентство.

Разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности. При этом условия разрешения на строительство, выданного 30 октября 2019 года, сохраняются в части эксплуатации. Так, трубопровод может быть запущен только после того, как хотя бы одна его часть пройдет испытания и получит соответствующее разрешение.

Напомним, 14 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила пересмотреть проект Северный поток-2 из-за ситуации с Алексеем Навальным. Она заявила, что Европа не должна становиться зависимой от российского газа.