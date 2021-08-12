Дания с 1 октября отменит все ограничения

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Издание Kronen Zeitung пишет, что власти Дании планируют с 1 октября отменить все ограничения, введённые из-за коронавируса. Ожидается, что к этому времени будет привито 85% населения страны.

Власти планируют привить самые разные категории датчан, включая подростков в возрасте 12 — 15 лет и беременных женщин. По темпам вакцинации Дания сейчас является одним из лидеров в Европе.

Уже с 1 сентября в стране снимут ограничения на работу ночных заведений, им разрешать продавать алкоголь. Сертификаты и тесты не будут требоваться при посещении ресторанов, фестивалей и салонов красоты. С 1 октября санитарный пропуск планируют полностью отменить.