Дания вводит цифровые ковид-паспорта

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Как сообщает телекомпания ТV2, власти Дании договорились с бизнес-сообществом о введении цифровых ковид-паспортов, в которых будет содержаться информация о вакцинации.

По мнению властей, нововведение поможет быстрее восстановить деловую жизнь в стране и в будущем сможет помочь датской экономике. Отмечается, что бизнесмены уже сейчас должны иметь возможность совершать поездки, и поможет им в этом ковид-паспорт.

Минфин Дании уточняет, что такие документы появятся в течение трёх-четырёх месяцев, и это будет означать постепенное открытие датских границ.