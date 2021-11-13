Дания вводит электронные COVID-сертификаты

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На фоне очередной волны распространения коронавируса в Дании вводятся цифровые COVID-сертификаты, сообщает The Guardian.

Электронные пропуска необходимо будет предъявлять при входе в кафе, рестораны, ночные клубы, а также на мероприятия, проходящие на открытом воздухе с количеством человек, превышающим 2 тыс.

Система COVID-сертификатов уже работала в Дании летом. Ее временно отменили 10 сентября в связи со снижением заболеваемости коронавирусом в стране. Однако в связи с тем, что количество заболевших и госпитализированных снова растет, было принято решение снова ввести электронные пропуска.