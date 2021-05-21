Дания хочет вернуть детей лиц, примкнувших к террористам

В отчете разведки подчеркивается неопределенная ситуация в лагерях и тот факт, что многие женщины бежали в сопровождении своих детей. В заключении подчеркивается, что чем дольше они содержатся в лагерях, тем выше вероятность радикализации детей через сторонников террористов.

В общей сложности датским властям известно о 19 детях, которые связаны с датскими гражданами или бывшими датскими гражданами. На данный момент эти дети размещены в двух лагерях на северо-востоке Сирии. Девять из этих детей родились в Дании и десять появились на свет от датских граждан в зонах конфликта. Часть взрослых были лишены датского гражданства в связи с примыканием к Исламскому государству.

Датская разведка в своём отчете назвала целесообразным попытаться эвакуировать трех датских женщин и их детей. «Это решение по оценкам связано с наименьшей неопределенностью в отношении сдерживания угрозы, которую эти люди могут представлять для Дании и датских интересов за рубежом».

По этой причине правительством Дании было решено предоставить детям возможность вернуться в Данию без их матерей, что потребует согласия их матерей. По отношению к тем матерям, которые всё же получат право возвращения, будет открыто уголовное дело по прибытии в Данию. Об их детях позаботятся социальные службы и они начнут процесс дерадикализации.