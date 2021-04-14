Данию ждёт безгеттное будущее

Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Парламент Дании обсуждает возможность принудительного расселения районов компактного проживания этнических меньшинств. Правозащитники считают такой подход чрезмерным.

Согласно плану датского правительства, принудительному расселению могут подвергнуться городские округа, население которых превышает 1000 жителей и более чем наполовину состоит из переселенцев с востока или их детей.

Политики подчёркивают, что эта мера призвана положить конец изолированным национальным общинам, представители которых не разделяют общенациональных ценностей и не желают интегрироваться в датское общество. Представители правящей коалиции убеждены, что усугубляющуюся из года в год ситуацию с мигрантскими «гетто» можно решить только за счёт намеренного снижения доли граждан «незападного происхождения» до 30% от общего числа местных жителей.

Это позволит сократить противоречия между многочисленными этническими группами, ограничить появление «параллельных обществ», а также снизить возрастающее в последнее время влияние идей радикального ислама. При этом понятие «гетто» классифицируется датскими социологами как комплексное явление, включающее в себя четыре характерных только для него критерия, соответствие хотя бы двум из которых ведёт к серьёзным общественным проблемам. К этим критериям эксперты обычно относят: безработицу, затрагивающую более 40% обитателей проблемного района; отсутствие среднего образования как минимум у 60% местных жителей возрастом от 39 до 50 лет; невысокий уровень доходов, более чем на 55% отличающийся от среднего по региону; высокий уровень преступности, превышающий в три раза средний показатель по стране. Сейчас минимум несколькими признаками гетто обладает 15 районов крупных датских городов, ещё 25 кварталов находятся под пристальным вниманием властей и могут быть включены в общий список в ближайшее время.

В 2018 году датский парламент принял пакет мер, ужесточающий контроль за местами компактного проживания этнических меньшинств и призванный усилить процесс интеграции мигрантов с востока в скандинавское общество. Основной акцент в новом законе был сделан на изучении датского языка и культуры, для чего всех детей в возрасте от одного года обязали посещать государственные ясли и детские сады – в случае отказа со стороны родителей датские власти оставляли за собой право на приостановления или аннулирования пособия по уходу за ребёнком. Помимо этого, правительство согласовало дорожную карту, в рамках которой доля социального жилья в проблемных районах должна к 2030 году сократиться до 40%. Спустя три года действующий закон было решено «ускорить», внеся в него новые поправки. Теперь к 2030 году доля социального жилья среди горожан «незападного происхождения» должна сократиться до 30%, в том числе и за счёт переселения сотен семей в районы, населённые «западными европейцами».

Решительность датского правительства во что бы то ни стало решить этот вопрос, столкнулась с критикой со стороны местных гражданских активистов и правозащитников. Датский журналист и социолог Айдын Сои (Aydin Soei) считает, что насильственные меры со стороны властей лишь создадут препятствия на пути интеграции иммигрантов с востока и выльются в создание предрассудков и стереотипов о жителях бедных «непривилегированных районов». Старший юрисконсульт Датского института прав человека Нанна Маргрете Круса (Nanna Margrethe Krusaa) встревожена национальной составляющей поправок к новому закону. «Нас беспокоит то, что критерий этнической принадлежности в нынешнем законопроекте акцентируется ещё больше, чем ранее. То, что этническая принадлежность указывается в качестве основополагающего критерия, не может не вызывать тревогу», – убеждена юрист. Круса напомнила, что сейчас в судах Дании ведутся сразу три процесса против вступающих в силу законодательных норм, ущемляющих и дискриминирующих права жителей неблагополучных городских кварталов и идущих против демократических принципов Евросоюза. Депутат с мигрантскими корнями Озлем Чекич (Ozlem Cekic) убеждена, что проблему «гетто» следует решать иным способом. «Я согласна с точкой зрения правительства, что в отдельных городских районах существуют немалые проблемы. Но выселять людей из своих домов неприемлемо и контрпродуктивно», – уверена депутат.

Миграционные законы Дании считаются одними из самых строгих на территории ЕС, их основные принципы поддерживаются как провластными, так и оппозиционными политиками. В самом королевстве проживает около 630 000 представителей иных национальностей. В процентном соотношении это всего 11% населения, из которых только 58% имеют неевропейское происхождение.