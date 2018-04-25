Данные о владельцах предприятий в Литве по-прежнему закрыты

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Данные Реестрового центра о владельцах предприятий в Литве доступны хуже, чем в других государствах региона Северных и Балтийских стран.

Об этом показывает обозрение, составленное Литовским отделением неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International и партнерами.

Эти данные о владельцах накапливают Эстония, Латвия, Швеция и Дания. В Литве регистра таких данных нет, хотя с 1 января 2020 намечено начать их публикацию, говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Самую высокую оценку Литва получила за данные, которые показывают, кто в стране финансирует политические кампании. Эти данные находятся в свободном доступе, так что их легко получить и анализировать при помощи компьютера, они своевременно и быстро обновляются.

По сравнению с другими государствами только Литва обнародует данные о лоббистской деятельности. И все же доступ к ним неудобен – нет возможностей сравнивать их, использовать для анализа или делиться ими.

Во время оценивания Литовское отделение Transparency International также опросило полсотни экспертов. Результаты опроса показывают, что потребность в открытых данных в стране высока. Данными хотя бы раз в неделю пользуется каждый третий респондент, однако четыре из десяти опрошенных недовольны доступностью данных.

Наиболее актуальны для экспертов данные о конкурсных закупках. В настоящее время они не находятся в свободном доступе, утверждает Литовское отделение Transparency International.

Это обозрение составлялось в сентябре — ноябре 2019 года, после опроса в Литве 54 экспертов и ознакомления находящейся в свободном доступе информации.