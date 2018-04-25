  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Л.Линкявичюс: из Европы исходят инициативы, вызывающие вопросы за океаном

Подробнее...
default image
Солдаты вооруженных сил Дании будут направлены в Ирак

Подробнее...
default image
В Шотландии проведут новый референдум о независимости

Подробнее...
default image
Европарламент призовет Россию прекратить дело против судей

Подробнее...
default image
ЕС пятую часть бюджета направит на защиту климата

Подробнее...
default image
Ж.Вайчюнас: у Литвы большой потенциал ветряных парков в море

Подробнее...
default image
Данные о владельцах предприятий в Литве по-прежнему закрыты

Подробнее...
default image
В Финляндии бездетность становится распространенным явлением

Подробнее...
default image
Осторожно: чешский официант

Подробнее...
default image
В.Зеленский: А.Абромавичюс вправе оставаться во главе "Укроборонпрома"

Подробнее...
default image
Из Амстердама исчезнет Квартал красных фонарей

Подробнее...
default image
Литва и Украина подписали соглашение по кибербезопасности

Подробнее...
default image
Либерализация электроснабжения: что ждет потребителей?

Подробнее...
default image
Культура – на голодном пайке

Подробнее...
default image
Государство благосостояния и социальный диалог

Подробнее...
default image
В Европарламенте – о судьбе русских СМИ в странах Балтии и Украине

Подробнее...
default image
Китай: действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

Подробнее...
default image
Протестующие водители грузовиков: работодатели могут платить больше

Подробнее...
default image
В Латвии электронные деньги объявят вне закона

Подробнее...
default image
В.Зеленский услышал сигнал Литвы о БелАЭС, но о решениях не говорит

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости

Данные о владельцах предприятий в Литве по-прежнему закрыты

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Данные Реестрового центра о владельцах предприятий в Литве доступны хуже, чем в других государствах региона Северных и Балтийских стран.

Об этом показывает обозрение, составленное Литовским отделением неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International и партнерами.

Эти данные о владельцах накапливают Эстония, Латвия, Швеция и Дания. В Литве регистра таких данных нет, хотя с 1 января 2020 намечено начать их публикацию, говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Самую высокую оценку Литва получила за данные, которые показывают, кто в стране финансирует политические кампании. Эти данные находятся в свободном доступе, так что их легко получить и анализировать при помощи компьютера, они своевременно и быстро обновляются.

По сравнению с другими государствами только Литва обнародует данные о лоббистской деятельности. И все же доступ к ним неудобен – нет возможностей сравнивать их, использовать для анализа или делиться ими.

Во время оценивания Литовское отделение Transparency International также опросило полсотни экспертов. Результаты опроса показывают, что потребность в открытых данных в стране высока. Данными хотя бы раз в неделю пользуется каждый третий респондент, однако четыре из десяти опрошенных недовольны доступностью данных.

Наиболее актуальны для экспертов данные о конкурсных закупках. В настоящее время они не находятся в свободном доступе, утверждает Литовское отделение Transparency International.

Это обозрение составлялось в сентябре — ноябре 2019 года, после опроса в Литве 54 экспертов и ознакомления находящейся в свободном доступе информации.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600