Darbo inspekcija siūlo griežtinti vairuotojų darbą

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Patikrinus 22 krovinių vežėjų įmones ir nustačius darbo įstatymų pažeidimų, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) siūlo griežčiau reglamentuoti vairuotojų darbą.

Patikrinimus pernai lapkritį atlikusi VDI nustatė, kad 11 vairuotojų dirbo nedeklaruotą darbą, o vienas – nelegaliai, todėl pažeidėjams surašė 14 administracinių pažeidimų protokolų: pusę – dėl darbo laiko apskaitos, kitus – dėl atlyginimų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, kitų darbo įstatymų pažeidimų, pranešė inspekcija.

VDI patarėja komunikacijai Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė BNS paaiškino, kad nedeklaruotos darbo formos yra neapskaityti viršvalandžiai ir naktinis darbas, kai nesilaikoma darbo ir poilsio režimo, darbuotojai tariamai jų prašymu išleidžiami nemokamų atostogų arba darbdaviai jiems leidžia nedirbti ir tuomet jiems netaikomas socialinis draudimas.

Dėl to inspekcija siūlo apriboti nemokamų atostogų laiką, taip pat trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą įmonėse, kur vairuotojai gali be draudimo nedirbti daugiau negu 20 kalendorinių dienų per metus.