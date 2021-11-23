Датчане готовы вложить в Латвию и Эстонию миллиарды

Фото из открытых источников

Ведущая энергетическая компания Дании Orsted планирует построить прибрежный ветряной парк на территории Латвии и Эстонии, сообщает Dienas Bizness.

«Это трансграничный проект, в рамках которого планируется установить морские ветряные турбины как на территории Латвии, так и Эстонии», — говорит менеджер по продажам Orsted в Европе Питер Облинг. По его словам, планы Orsted сейчас оценивают кабинеты министров Латвии и Эстонии. Если проект будет одобрен в запланированных масштабах, то это будут инвестиции в несколько миллиардов евро, пояснил Облинг.

Орстед недавно начал сотрудничать с AS Eesti Energia для совместной разработки проектов морских ветряных электростанций в странах Балтии. Значит ли это, что в ближайшие годы мы сможем увидеть такие ветряные электростанции и в Латвии?

«Orsted — один из мировых лидеров в развитии проектов прибрежных ветряных парков, и у нас есть опыт строительства ветряных парков в море и прибрежных зонах в ряде стран мира, включая Данию, Великобританию, Германию, Нидерланды, США и Тайвань, рассказал Питер Облинг. — Если мы говорим конкретно о Латвии, то есть еще несколько нюансов, которые нужно привести в порядок. В настоящее время мы с Eesti Energia, а также с регуляторами Латвии и Эстонии работаем над созданием нормативной базы, которая позволила бы нам строить такие станции. Если это будет сделано, и мы получим все необходимые разрешения на установку турбин, мы начнем работать, потому что, на наш взгляд, потенциал Латвии очень велик. Если все неопределенности будут разрешены, я надеюсь, что в 2030 году мы уже сможем увидеть первые ветряные электростанции Orsted в Латвии и Эстонии».

По словам Облинга, компания уже выбрала район, который подходит для строительства морской ветряной электростанции, но конкретнее об этом можно будет говорить, если Кабинет Министров одобрит этот проект.