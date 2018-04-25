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Датские власти хотят проводить повсеместное тестирование людей на COVID-19

Nuotrauka www.pixabay.com

Датские власти хотят проводить повсеместное тестирование людей на COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, это является частью стратегии по возвращению жизни страны в нормальное русло и восстановления ее экономики.

Согласно заявлению министра здравоохранения Дании Магнуса Хеунике, повсеместное тестирование является наиболее эффективным способом, с помощью которого Дания может остановить распространение инфекционного заболевания. По его словам, другие страны также решили вывести тестирование людей на наличие вируса на передний план в рамках работы по восстановлению экономики. В частности, на прошлой неделе Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в его стране намерены проверить всех с симптомами коронавируса к 11 мая. Об аналогичных планах объявили уже в Швеции, а в Великобритании пока намереваются проводить тесты лишь среди медицинского персонала.

До настоящего времени в Дании, как и во многих других странах, проводилось тестирование только у лиц с тяжелыми симптомами или у людей, относящихся к группе риска. Причиной выборочных тестов, было отсутствие необходимого количества тестовых наборов.

Следует отметить, что подход в этом вопросе Дании вызывает оживленный интерес со стороны её европейских соседей, так как королевство одним из первых начало ослаблять ограничения, введенные в рамках борьбы с вирусом. Ранее в Дании объявили о возобновлении работы детских садов и занятий в начальных школах, а также деятельности парикмахерских.

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