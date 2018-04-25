Датское правительство сняло некоторые иммиграционные ограничения, введенные из-за коронавируса

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Правительство Дании сняло некоторые иммиграционные ограничения, введенные в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, согласно новому постановлению правительства королевства, иностранные граждане, состоящие в супружеских или иных близких отношениях с датчанами, а также дети и родители датчан теперь вновь могут въезжать в страну, даже если у них нет вида на жительство.

Это стало очередным послаблением мер по борьбе с COVID-19 в Дании. В марте правительство страны специальным постановлением запретило въезд в страну иностранцам, у которых не было утвержденных важных причин для пребывания в стране.

Отметим, что Дания была одной из первых стран Европы, которая 14 марта фактически закрыла границу для пассажирских перевозок, чтобы ограничить распространение COVID-19. Страна также явилась одной из первых стран Европы, отказавшихся от некоторых ограничительных мер в рамках борьбы с вирусом. Ранее в Дании объявили о возобновлении работы парикмахерских салонов, детских садов и преподавания в начальных школах.