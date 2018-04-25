Даунинг-стрит: Brexit непременно состоится 31 октября

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Доменик Каммингс, старший советник в правительстве Бориса Джонсона, заявил, что выход Великобритании из Евросоюза, так называемый Brexit, состоится 31 октября текущего года.

Об этом сообщило новостное агентство Reuters.

Ранее на этой неделе депутаты британского парламента вернулись в Палату общин после того, как Верховный суд королевства объявил незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о принудительном роспуске парламентариев на каникулы.

Первое же заседание продемонстрировало тупиковую ситуацию, в которой находится политическая система накануне выхода Великобритании из Евросоюза. Несмотря на то, что Джонсона поддерживает меньшинство депутатов, оппозиция отказывается выносить вотум недоверия.

Падение правительства выгодно премьер-министру, который стремится к проведению досрочных выборов. Глава оппозиции Джереми Корбин понимает, что тем самым Джонсон не только сможет заручиться мандатом народа на жесткий Brexit – в критический момент переговоров о выходе парламент будет распущен.

«Если оппозиция не доверяет правительству, у них есть время до вечера, чтобы внести предложение о вотуме недоверия, и мы завтра же сможем проголосовать. Давай, давай, парень!», — цитирует BBC главу правительства Великобритании.

Однако, поддержав вотум недоверия, лейбористы и выступающие против лидера собственной партии консерваторы подыграют ему – и Джонсон это понимает. Поэтому его правительству ничто не угрожает, и единственным ответом премьеру стали возмущенные возгласы.

Продолжающий работу парламент ставит главу правительства перед серьезной проблемой. Депутаты приняли закон, запрещающий покидать ЕС без соглашения и обязывающий кабинет попросить об отсрочке Brexit. Однако без какого-либо прогресса на переговорах против отсрочки выступит и Евросоюз.