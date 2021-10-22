«Давайте делиться»

Фото BFL/Андрюса Уфартаса Альгирдас СИСАС

Оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы критикует нежелание правящего большинства реформировать, по их мнению, порочную и несправедливую налоговую систему страны, сообщает пресс-служба партии.

Социал-демократы утверждают, что накопившие миллионные состояния люди, пользуясь лазейками в законах, иногда платят всего 5% налогов, в то время как рядовые рабочие, получающие заработную плату, платят почти в 10 раз больше, то есть 50%.

Староста парламентской фракции Социал-демократической партии Альгирдас Сисас обращает внимание на то, что во время пандемии, как и во время других кризисов, миллионеров в Литве стало больше.

«Если мы хотим двигаться в направлении государства всеобщего благополучия, мы должны увеличить перераспределение валового внутреннего продукта (ВВП) через государственный бюджет. Ведь было намечено, что в течение пяти лет перераспределение должно вырасти до 34%, но как было 30%, так и осталось. В результате мы занимаем предпоследнее место в Европе», — поясняет А.Сисас.

По мнению социал-демократов, если бы была политическая воля перераспределить большую долю ВВП, то несложно было бы принять и решение о налогах.

«А теперь что-то менять предлагается какими-то наскоками: то увеличить что-нибудь для самозанятых, то ввести какой-то «налог солидарности» для нескольких капиталистов — при этом реальной солидарности нет как нет. Создается впечатление, что консерваторы просто стараются угодить миллионерам», — отмечает А.Сисас.

«То, что мы сейчас собираем в бюджет, просто смешно: всего 6 миллионов евро в год. Если мы посмотрим на другие страны, то увидим, что там собирают в десять раз больше. Необходимо ввести прогрессивный налог на недвижимость. Нулевой вариант будет 50 тысяч или 100 тысяч — вопрос договоренности. Нам нужно подумать о различиях между 20% самых бедных жителей и 20% самых богатых. Эта разница и сегодня продолжает расти», — напоминает парламентарий.

«Почему избегают говорить о прогрессивных налогах? Мы играем с не облагаемым налогом минимумом, вместо того чтобы ввести нулевой тариф для минимальной месячной зарплаты», — напоминает позицию социал-демократов А.Сисас.

Социал-демократы предупреждают, что нынешняя налоговая политика вытесняет людей прочь из Литвы. «Зарплаты руководителей компаний в нашей стране намного выше, чем в соседних странах, а зарплаты работников — намного ниже. Если миллионер положит в общий котел 200 тысяч от полученного миллиона, его положение не ухудшится. Зато мы сможем улучшить медицинские услуги, здравоохранение, школы и правоохрану. Богатые сегодня действительно живут хорошо. Так давайте делиться», — поясняет суть солидарности социал-демократ А.Сисас.