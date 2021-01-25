Давоский форум стартует в видеорежиме

Ежегодный Всемирный экономический форум стартует в понедельник, 25 января, в видеорежиме, сообщает Интерфакс.

Издание напоминает, что в прошлом году форум прошел перед началом первой волны антиковидных ограничений, став первым и последним офлайн-мероприятием такого масштаба. В этом году «физическую» годовую встречу решено провести 25-28 мая в Сингапуре, а образовавшуюся пустоту традиционной давосской недели призваны заполнить онлайн-сессии, объединенные под общим названием Davos Agenda.

Так, сегодня пройдет сессия Восстанавливая экономический рост с участием главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, СЕО Volkswagen Херберта Диса, главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра. Ключевая политическая фигура первого дня — председатель КНР Си Цзиньпин.