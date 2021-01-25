Давоский форум стартует в видеорежиме

Ежегодный Всемирный экономический форум стартует в понедельник, 25 января, в видеорежиме, сообщает Интерфакс.
Издание напоминает, что в прошлом году форум прошел перед началом первой волны антиковидных ограничений, став первым и последним офлайн-мероприятием такого масштаба. В этом году «физическую» годовую встречу решено провести 25-28 мая в Сингапуре, а образовавшуюся пустоту традиционной давосской недели призваны заполнить онлайн-сессии, объединенные под общим названием Davos Agenda.
Так, сегодня пройдет сессия Восстанавливая экономический рост с участием главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, СЕО Volkswagen Херберта Диса, главы Goldman Sachs Дэвида Соломона, министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, министра экономики и финансов Франции Брюно ле Мэра. Ключевая политическая фигура первого дня — председатель КНР Си Цзиньпин.
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступят 26 января. В этот же день состоится сессия с участием главы МВФ Кристалины Георгиевой.
На 27 января запланированы выступления премьер-министра Италии Джузеппе Конте, главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, сессия с участием Билла Гейтса.
Премьер Индии Нарендра Моди выступит 28 января, его японский коллега Есихидэ Суга — 29 января.
ВЭФ не пройдет в Давосе во второй раз. Так, в 2002 году он состоялся в Нью-Йорке в знак солидарности с США после терактов 11 сентября.
Ранее сообщалось, что Всемирный экономический форум соберется летом 2021 года.korrespondent.net