default image
В Германии вводят штраф в 50 евро за отсутствие маски

Подробнее...
default image
Ситуация на рынке труда Литвы лучше, чем во многих странах Европы - Л.Кукурайтис

Подробнее...
default image
Давосский форум перенесли на лето 2021 года

Подробнее...
default image
Долг сектора власти в 2021 году может превысить 50% ВВП – Госконтроль

Подробнее...
default image
Google обучит людей и бизнес переориентироваться после кризиса

Подробнее...
default image
В Москве прекращено движение троллейбусов

Подробнее...
default image
По возвращении из Италии, Словении, Словакии и Беларуси будет обязательна изоляция

Подробнее...
default image
Выборы в период пандемии

Подробнее...
default image
«День русской культуры» в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Таблетки йода от мэра?

Подробнее...
default image
Школьное образование: прейскурант на нынешний сезон

Подробнее...
default image
Осторожно, мошенники!

Подробнее...
default image
Мобильного почтальона встречают с улыбкой

Подробнее...
default image
Контроль ужесточается

Подробнее...
default image
Легендарный критик Артемий Троицкий в Вильнюсе

Подробнее...
default image
Лира

Подробнее...
default image
Для волонтерства нет возрастных границ!

Подробнее...
default image
Транспорт в столице: с сентября перемены

Подробнее...
default image
Преподобные Феодор-Феодосий Острожский и Елисей Лавришевский

Подробнее...
default image
Финансовая «подушка безопасности»

Подробнее...
default image
Вакантные должности

Подробнее...
default image
Vilniaus vandenys просит уведомлять о загрязнениях водных источников

Подробнее...
default image
На страже трудового права

Подробнее...
default image
Возрастная дискриминация

Подробнее...
default image
Правовые аспекты пандемии

Подробнее...
default image
В ЕС примут новые меры по защите детей от насилия

Подробнее...
default image
ЕК заключила первый договор о вакцине от коронавируса, Литве – 1,8 млн доз

Подробнее...
default image
Инспекция напоминает родителям о праве сопровождать ребенка в школу 1 сентября

Подробнее...
default image
Меркель: Nord Stream-2 должен быть завершен

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс об угрозах А. Лукашенко ввести санкции: он идет ва-банк

Подробнее...
default image
А.Лукашенко: Мы им покажем, что такое санкции

Подробнее...
default image
За сутки выявлено 48 новых случаев коронавируса, подтверждена 86-я смерть

Подробнее...
default image
Беларусь отказала странам Балтии в визите на уровне премьеров

Подробнее...
default image
Из-за отказа Балтии от электричества с БелАЭС Беларусь потеряет сотни млн евро - Ж.Вайчюнас

Подробнее...
default image
Норвегия намерена сделать судоходство в стране экологически более чистым

Подробнее...
default image
НЦОЗ призывает до начала учебного года позаботиться о вакцинации детей

Подробнее...
default image
В Германии до конца года запретят крупные мероприятия

Подробнее...
default image
ГИБАЭ: Беларусь не провела в жизнь рекомендации миссии МАГАТЭ

Подробнее...
default image
ВОЗ: около 70% населения планеты должны вакцинироваться для выработки иммунитета

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис о Беларуси: баланс сил не допустит "безумной катастрофы"

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Давосский форум перенесли на лето 2021 года

Photo by GovernmentZA on Foter.com / CC BY-ND

Пандемия коронавируса побудила Всемирный экономический форум (ВЭФ) перенести свое ежегодное заседание с зимы на лето 2021 года. Об этом сообщила в среду штаб-квартира ВЭФ, сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что ВЭФ «решил перенести ежегодное заседание 2021 года на начало лета». «Это решение не было легким, поскольку срочно необходимо, чтобы мировые лидеры собрались для определения совместного пути к восстановлению и выработке «Большой перезагрузки» в эпоху после заболевания COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание — прим. ТАСС)», — заявил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк. Сославшись на экспертов, он пояснил, что «нет возможности» безопасно провести форум в Давосе в январе.

Монк сообщил, что ВЭФ, начиная с 25 января, проведет в цифровом формате мероприятие высокого уровня «Давосские диалоги», в ходе которого «ключевые глобальные лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году».

ВЭФ — швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно в Давосе встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.