Давосский форум перенесли в Сингапур из-за COVID-19

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2021 году пройдет не в швейцарском городе Давос, как обычно, а в Сингапуре. Мероприятие планируется с 13 по 16 мая, пишет Reuters, ссылаясь на электронное письмо президента ВЭФ Борге Бренде.

По словам главы форума, это решение является «очень важным». Мероприятие организовывают в Сингапуре, поскольку в Европе будет затруднительно обеспечить безопасность и здоровье его участников из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что ВЭФ не пройдет в Давосе во второй раз. Так, в 2002 году он состоялся в Нью-Йорке в знак солидарности с США после терактов 11 сентября.