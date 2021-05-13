Даже после предупреждения используется небезопасное российское программное обеспечение — НЦКБ

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Некоторые литовские государственные ведомства, более двух лет назад предупрежденные относительно использования небезопасного российского программного обеспечения, продолжают это делать и в ближайшее время не намерены от него отказываться, утверждает Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ).

Как сказал BNS председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас НЦКБ более двух лет назад предупредил важнейшие государственные финансовые ведомства: Государственную налоговую инспекцию (ГНИ), Фонд социального страхования Sodra, Департамент статистики и Банк Литвы, — что используемое ими российское программное обеспечение Abbyy eForm Filler «представляет риск для национальной безопасности, экономики государства, интересов государства и общества», а также рекомендовал его устранить.

«К большому нашему удивлению, мы информированы, что важнейшие государственные финансовые ведомства по-прежнему используют это программное обеспечение, и мы опечалены тем, что, например, налоговая инспекция планирует отказаться от него только в 2028 году», — сказал BNS М. Маяускас.

НЦКБ информировал комитет, что ГНИ намерена использовать обеспечение до конца 2027 года, фонд Sodra сказал, что будет использовать его до июля 2022 года, Департамент статистики откажется от него с 2023 года. Банк Литвы информировал, что откажется от программного обеспечения после того, как другие ведомства заменят средства предоставления отчетных данных.

«По оценке НЦКБ, устранение программного обеспечения ABBYY идет недостаточно быстро», — отмечает центр.

Со ссылкой на информацию ведомств, осуществляющих оперативную деятельность, НЦКБ указывает, что российское правовое регулирование предоставляет службам разведки и безопасности «правовые полномочия и технические возможности получить доступ к субъектам России и зарубежных государств, которые используют российское программное обеспечение».

«Под это подпадает и оборудование, создаваемое именно производителями ABBYY, офис которых находится в Москве. Поэтому конфиденциальность, целостность и доступность услуг, предоставляемых именно этой организацией, может оказаться под воздействием третьих стран», — отмечает М. Маяускас.

Как сообщало Литовское радио и ТВ (LRT), в июне 2017 года использовавшаяся в Украине программа бухгалтерского учета BBYY eFormFiller, предназначенная для обмена электронными документами между предприятиями, подверглась вирусной атаке. По словам бывшего советника министра экономики Украины Дарюса Тамаускаса, после атаки вируса с русским названием notPetya в Киеве большая часть компьютеров в частном и государственном секторах была проста отключена, а работников отпустили домой.