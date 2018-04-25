Дебаты о памятнике

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Вице-мэр Вильнюсского самоуправления Валдас Бенкунскас публично обратился к министру культуры Миндаугасу Кветкаускасу с обвинениями в нежелании министерства принять решение о сносе памятника поэту Пятрасу Цвирке.

«Почему вы никому публично не говорите, что, защищая памятник Цвирке, вы руководствуетесь не современными описаниями наследия и мнениями авторитетных экспертов, а выпущенной в 1973 году книжкой «Список культурных памятников Литовской ССР»? Почему вы не говорите, что являетесь приятелем писателя Томаса Венцловы, яростно борющегося за памятник Цвирке?» — пишет Бенкунскас, обвиняя Минкульт Литвы в защите символа «предательства, страданий и разрушенных судеб».

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt