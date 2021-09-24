Дедовщина в лагерях мигрантов

Реагируя на публикацию новостного портала 15min.lt о том, что в лагере для мигрантов в Руднинкай (Шальчининкский район) формируется система каст, имеет место сексуальная эксплуатация, а некоторые неимущие мигранты вынуждены заниматься проституцией, А. Паулаускас сказал, что заявлений, связанных с сексуальной свободой, полиция не получала, поэтому не начинала и расследование.

«У нас нет возможности получить полноценную информацию о том, что происходит внутри», – сказал он.

«Зачастую мы получаем (информацию. – Ред.) на уровне слухов, например, тот же Алитусский аэродром, где размещены преимущественно граждане стран Африки, о том, что имеют место торговля людьми, проституция. Направляем сотрудников с переводчиками, чтобы попытались хотя бы превентивно информировать находящихся там людей, как можно связаться с полицией, чтобы не молчали, так как без их желания сообщить полиции чаще всего никакой процесс невозможен», – рассказал заместитель генкомиссара.

Он подтвердил, что в лагерях появились неформальные лидеры, «они делят лучшие продукты питания, решают, кому отдать какую одежду, и т. п.».

«Эти лидеры обеспечивают хрупкий мир внутри, если они говорят, давайте не будем бунтовать, то все спокойно, если они говорят – восстанем, тогда и восстают», – рассказал один из руководителей полиции.

Руководитель по программам Литовского Красного Креста Эгле Самуховайте сказала, что такая ситуация, по сути, обусловлена тем, как были расселены мигранты.

И представители неправительственных организаций, и представители полиции призывали Службу охраны государственной границы Литвы при переводе мигрантов в контейнерные городки или другие помещения внимательнее отбирать, кого можно селить вместе, а кого нельзя – исходя из этнических, расовых, религиозных, гендерных соображений.

Она также подчеркнула, что нелегальные мигранты станут говорить с полицией о перенесенном насилии, других преступлениях только в том случае, если жертва будет гарантированно отделена от совершившего насильственные действия.

Главный прокурор Департамента уголовных преследований Генеральной прокуратуры Римвидас Валентукявичюс информировал, что сформирована группа прокуроров для расследования незаконной переправки людей через границу.

Кроме того, за период с 1 мая из-за незаконного пересечения границы начато 68 досудебных расследований. Эти расследования начаты относительно лиц, которые прибыли в Литву незаконно и не обратились за предоставлением убежища.

По словам Р. Валентукявичюса, в тех случаях, когда будут отклонены прошения о предоставлении убежища и иностранцы откажутся покинуть страну добровольно, тоже будет начато уголовное преследование.

Между тем до 1 октября в Литве не останется нелегальных мигрантов, живущих в палатках, говорит заместитель главы Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Видас Мачайтис.

«На 1 октября, а, может, и раньше в палатках жителей точно не останется», – сказал он на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.

По словам В. Мачайтиса, до этой даты нелегальные мигранты должны быть переведены и из предоставленного самоуправлением временного жилья.

Так, в городок Рукла, что в Йонавском районе Литвы, переводят мигрантов, относящихся к наиболее уязвимым общественным группам. В лагере 125 домов. В них, в зависимости размеров дома, смогут жить от 4 до 6 человек. Оборудованы общие кухни, души, туалеты, для детей будет работать школа, есть места для проведения собраний.

Опираясь на опыт зарубежных стран, иностранцев расселяют в лагере с учетом их происхождения, национальности и вероисповедания. Это делается во избежание возникновения напряженности между мигрантами.

В одной стороне лагеря будут жить иракские курды, в другой – африканцы, граждане других стран. Христиан, мусульман-суннитов и шиитов стараются поселять в отдельных частях лагеря.

В ближайшее время состоятся госзакупки для обеспечения безопасности территории. Мигранты не смогут покидать территорию, поэтому местные жители могут не опасаться за свою безопасность. Пока территорию будут охранять сотрудники Службы общественной безопасности.*

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ