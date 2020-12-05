Дефицит бюджета Литвы в 2021 году неизбежно будет больше 5% – И. Шимоните

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Дефицит бюджета Литвы в следующем году неизбежно будет больше 5%, который сейчас намечены в представленном сейму проекте, заявила назначенная премьером Ингрида Шимоните.

По ее словам, это происходит потому, что в сейме уже принимаются законы, например, о дополнительной индексации пенсий или вовлеченном воспитании, для которых в проекте бюджета финансирование не предусмотрено.

«Да, это по существу означает, что дефицит неизбежно будет больше, и я это прямо говорю и сейчас, поскольку дефицит, который был представлен в первом проекте бюджета, не учитывает множество вещей, которые не учитывать либо неумно, либо опасно, либо они просто не соответствуют действующим сейчас законам», – сказал И. Шимоните в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.