Дефицит бюджета Литвы в 2021 году неизбежно будет больше 5% – И. Шимоните

Дефицит бюджета Литвы в следующем году неизбежно будет больше 5%, который сейчас намечены в представленном сейму проекте, заявила назначенная премьером Ингрида Шимоните.
По ее словам, это происходит потому, что в сейме уже принимаются законы, например, о дополнительной индексации пенсий или вовлеченном воспитании, для которых в проекте бюджета финансирование не предусмотрено.
«Да, это по существу означает, что дефицит неизбежно будет больше, и я это прямо говорю и сейчас, поскольку дефицит, который был представлен в первом проекте бюджета, не учитывает множество вещей, которые не учитывать либо неумно, либо опасно, либо они просто не соответствуют действующим сейчас законам», – сказал И. Шимоните в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas.
По ее словам, будущее правительство должно будет найти «терпимый рубеж дефицита».
«В данном случае, чтобы не было дополнительного замешательства, мы посмотрим, каким может быть терпимый рубеж дефицита, на котором мы должны будем остановиться, поскольку рост долга уже стал проблемой», – подчеркнула И. Шимоните.
О том, что дефицит бюджета Литвы в следующем году будет больше 5%, в среду говорила и кандидат в министры финансов Гинтаре Скайсте. Она считает, что в следующем году дефицит должен составить около 6,5%.
В рассматриваемом сейчас проекте бюджета 2021 года предусматривается, что его дефицит в следующем году составит 5%, однако Госконтроль прогнозирует на 2021 год дефицит более 5,7%. О риске превышения отметки 5% дефицитом ранее говорил и глава Банка Литвы (Центробанка) Витас Василяускас.