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Дефицит центральной власти Литвы в январе-ноябре минувшего года составил 3,456 млрд евро, сообщает BNS. Баланс сектора власти был на 3,768 млрд евро меньше, чем за тот же период 2019 года, когда его профицит достигал 312,3 млн евро.

Доходы центральной власти составили 12,478 млрд евро, расходы — 15,484 млрд евро, сообщило Министерство финансов, ссылаясь на предварительные данные.

Налоги составили 56,2% доходов центральной власти за 11 месяцев, а социальные взносы – 34,3%. В январе-ноябре основную часть расходов составили социальные выплаты – 54,2%, дотации – 11,4%, зарплаты и соцстрахование – 11,4%.

В сектор центральной власти входят государственный бюджет, фонды социального страхования (Sodra, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд занятости), а также внебюджетные фонды: приватизации, гарантийный, резервный (стабилизационный ), закрытия Игналинской атомной электростанции (Ignalina), гарантий сельскохозяйственных займов, счет восстановления сбережений, а также Фонд госимущества и Имущественный банк (Turto bankas), средства Фонда сельскохозяйственных кредитов и гарантий, находящиеся на казначейских счетах.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ