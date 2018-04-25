Дефицит многих стран будет больше, чем у Литвы – Гитанас Науседа

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В следующем году бюджет Литвы точно будет дефицитным, однако у большинства других стран дефицит бюджета будет значительно больше, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, это будет обусловлено экономической ситуацией.

«Бюджет точно будет дефицитным, и в этом виновата уже не тринадцатая пенсия, а просто экономическая ситуация. Сегодня большинство государств с гораздо большим дефицитом бюджета. Так что при спаде экономики, вряд ли нам удастся избежать дефицита бюджета», – сказал Г. Науседа журналистам в Таураге во вторник.

«Важно, чтобы он был стабильным, и чтобы после этого из года в год сокращался, пока мы вновь вернемся в норму», – добавил глава государства.

На минувшей неделе советник президента Симонас Крепшта сказал, что дефицит бюджета в следующем году должен составить 5-6%. Он утверждает, что во время кризиса дефицит бюджета оправдан стремлением амортизировать экономику и сохранить рабочие места.

Между тем, министр финансов Вилюс Шапока сказал, что дефицит бюджета следующего года будет «в пределах здравого смысла», а в 2022 году не превысит 3% от ВВП.

Правительство рассмотрит проект бюджета 2021 года в среду, а до 17 октября он должен быть представлен сейму. Бюджет будет принимать сейм уже нового созыва.