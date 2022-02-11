Действие паспорта возможностей остановлено

Фото BNS/Лукаса Баландиса

С 5 февраля в Литве приостановлено действие паспорта возможностей. Это значит, что ни в магазинах, ни в кафе проверять его наличие больше не будут.

Паспорт возможностей, введенный весной 2021 года, в условиях пандемии использовался для защиты людей от заражения, пока не появится возможность вакцинации. Кроме того, его использование обеспечило более безопасное предоставление услуг, что дало возможность работать бизнесу.

«Паспорт возможностей стал эффективным инструментом управления пандемией, который создал возможность работать бизнесу и торговым предприятиям, поощрять вакцинацию и помог всем нам избежать нового карантина», – сказала премьер Ингрида Шимоните.

С мая 2021 г. более 2 миллионов человек загрузили паспорт возможностей хотя бы один раз. Общее количество загрузок (включая повторные) составило почти 13 миллионов.

После отказа от паспорта возможностей главной мерой безопасности становится сознательность жителей и средства защиты – респираторы/маски, ограничение контактов, особенно при наличии симптомов. Сейчас вся контактная деятельность будет проводиться в соответствии с установленными требованиями гигиены и других норм. В магазинах, на рынках и в других местах в закрытых помещениях поток клиентов будет ограничен площадью – 15 кв. м на человека.

Кроме того, с 5 февраля по приезде в Литву из любого государства Европейского экономического пространства изолироваться больше не нужно, но тем, кто не переболел COVID-19 и не привит от него, перед поездкой нужно будет сделать тест.

Как информировало Министерство здравоохранения, в списке пораженных коронавирусом стран страны Европейского экономического пространства (государства Евросоюза, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) из красной зоны переводятся в желтую.

Это значит, что приезжающим из них не нужно изолироваться, однако тест на COVID-19 перед поездкой обязательно нужно будет сделать всем непривитым, не болевшим в последние 180 дней этой болезнью или полностью привитым ранее чем 270 дней назад, однако не получившим бустерной дозы вакцины лицам.

ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за трое суток до поездки. Антигенный тест должен быть сделан не ранее чем за двое суток до приезда.

И тест, и семидневная изоляция будут обязательны для прибывающих не из стран Европейского экономического пространства, если человек не соответствует упомянутым критериям вакцинации или перенесенного заболевания. Привитым или переболевшим лицам из третьих стран тоже не нужны будут ни тест, ни изоляция.

Тем временем

Темпы вакцинации замедлились

Вакцинация от COVID-19 первой дозой в Литве почти остановилась, реальный процент населения Литвы, вакцинированного хотя бы один раз, достигает 64%, сообщает Департамент статистики Литвы.

«Темпы вакцинации первой дозой практически остановились. В этом нет ничего странного, ведь желающие привиться сделали это еще полгода назад», — говорится в сообщении ведомства в одном из его аккаунтов в социальной сети Facebook.

В отчете также говорится, что публикуемое достижение в 69% вакцинированных хотя бы одной дозой «не является точным показателем», потому что в него включены абсолютно все лица, когда-либо привитые, – как постоянно проживающие, так и временно находившиеся в Литве литовцы, иностранцы, лица, которые затем эмигрировали, или уже умершие.

По данным ведомства, эти данные охватывают большее число, чем заявленное постоянное население Литвы — около 2,8 млн человек.

«Результат вакцинации мы рассчитали и для более узкого, но очень конкретного литовского населения: это постоянные жители Литвы на сегодняшний день, живые и не уехавшие. Среди таких лиц хотя бы одной дозой привиты 64%, а 22% не привиты и не имеют документально подтвержденного случая заражения», — говорится в сообщении ведомства.

По новейшим данным ведомства, на сегодняшний день в стране как минимум одной дозой вакцины привиты 1,94 млн человек. Из них полностью привиты около 975,7 тыс., еще 885,4 тыс. полностью привиты и получили бустерную дозу вакцины.

Кроме того, Департамент статистики начал публиковать показатель повторной заболеваемости COVID-19. Этот показатель стал актуальным при распространении омикрон-штамма, так как раньше повторная заболеваемость не превышала 1%. Эти цифры сильно зависят от того, что считается повторным заражением, поэтому принято решение включать в них только такие повторные заражения, когда два положительных результата тестов разделяет 90 дней.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ