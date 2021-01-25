Действия против оппозиции в России – возвращение в Сталинскую эру — Г. Науседа

Несколько ранее аресты осудил и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвавший это «признаком ослабления режима», он также призвал освободить задержанных.

В субботу в России сообщили о задержании более 1,3 тыс. протестующих на организованных в десятках городов страны массовых акциях протеста, они были организованы в поддержку известного критика Кремля Алексея Навального, который был арестован. Среди задержанных и супруга А. Навального — Юлия, его соратники.

А. Навальный, являющийся активным критиком В. Путина, в минувшие выходные вернулся в Москву после нескольких месяцев лечения и восстановления в Германии, куда он был доставлен после отравления веществом «Новичок». Он был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СИЗО.

Эти протесты в Москве считаются самыми массовыми с 2019 года, когда сторонники А. Навального вышли на улицы требовать свободных выборов в местные органы власти.