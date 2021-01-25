Насильственные действия против оппозиции и ее сторонников в России являются возвратом к эре советского диктатора Иосифа Сталина, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
В субботу в социальной сети Twitter Г. Науседа также призвал отпустить задержанных во время массовых протестов против ареста лидера оппозиции Алексея Навального.
«Литва строго осуждает жестокие аресты мирных протестующих, поддерживающих А. Навального в России. Отрицание политических прав оппозиции является возвратом в сталинскую эру. Незаконно задержанные протестующие, включая и супругу А. Навального, должны быть незамедлительно освобождены», – написал президент.
Несколько ранее аресты осудил и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвавший это «признаком ослабления режима», он также призвал освободить задержанных.
В субботу в России сообщили о задержании более 1,3 тыс. протестующих на организованных в десятках городов страны массовых акциях протеста, они были организованы в поддержку известного критика Кремля Алексея Навального, который был арестован. Среди задержанных и супруга А. Навального — Юлия, его соратники.
А. Навальный, являющийся активным критиком В. Путина, в минувшие выходные вернулся в Москву после нескольких месяцев лечения и восстановления в Германии, куда он был доставлен после отравления веществом «Новичок». Он был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СИЗО.
Эти протесты в Москве считаются самыми массовыми с 2019 года, когда сторонники А. Навального вышли на улицы требовать свободных выборов в местные органы власти.
“Действия против оппозиции в России – возвращение в Сталинскую эру — Г. Науседа”
Уважаемые,а вы не забыли как был политически убит Роландас Паксас?И какая цензура на тв и в прессе?И мы будем заявлять о сталинизме,давайте с начала у себя порядок наведем