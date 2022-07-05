Декларацию конференции в Лугано по восстановлению Украины подписали 42 страны

Также они поддержали создание эффективной координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми организациями для подготовки и реализации Плана восстановления и развития.

Они подчеркнули важность честного и прозрачного финансирования развития, кредитования и заимствования в соответствии с международными правилами, стандартами и признанными принципами в процессе восстановления Украины.

4 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Лугано, что план восстановления Украины уже оценивается в $750 млрд, и высказал мнение, что «ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы России и российских олигархов». Также среди источников восстановления экономики премьер назвал международные гранты, льготные кредиты международных финансовых институций, инвестиции частного сектора и внебюджетные взносы частных лиц и корпораций. Еще одним из источников восстановления страны станет бюджет Украины.