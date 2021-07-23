Декларирование наличных на таможне

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С июля начали действовать новые правила декларирования наличных средств. При пересечении внешних границ ЕС необходимо декларировать сумму, превышающую 10 тысяч евро, или эквивалентную сумму в другой валюте.

Кроме того, сотрудники таможни могут потребовать от путешественников задекларировать сумму наличных денег менее 10 тысяч евро, если есть признаки того, что эти деньги связаны с уголовным преступлением.

В случаях, когда наличные деньги поступают или покидают территорию ЕС в почтовых отправлениях, курьерских отправлениях, несопровождаемом багаже или грузовых контейнерах, таможенные органы могут потребовать декларацию о раскрытии наличных денежных средств. Эта декларация должна быть подана по запросу таможенных органов грузоотправителем, грузополучателем или их представителем, в зависимости от обстоятельств. Заявление необходимо подать в установленный 30-дневный срок.

В новой форме декларации о наличных денежных средствах необходимо будет предоставить более подробную информацию о владельце денег, предполагаемом получателе и транспорте, на котором перевозятся наличные. Цель состоит в том, чтобы обеспечить отслеживание происхождения денег и вовлеченных лиц, если выясняется, что средства используются для незаконной или террористической деятельности.

Копии документов, подтверждающих происхождение перевозимых денежных средств, необходимо будет предоставить вместе с новой декларацией. Такими документами могут быть:

документ, свидетельствующий о наследовании наличных денег и/или денежных инструментов;

договор, предметом которого являются перечисленные денежные средства;

договор купли-продажи движимого или недвижимого имущества при расчетах наличными;

кассовый чек (другой документ), выданный организаторами лотерей, конкурсов, спортивных или культурных мероприятий, азартных игр и так далее;

другие документы, выданные владельцем денежных средств, в том числе нотариально заверенные документы, представляющие учреждение (организацию) и подтверждающие происхождение наличных денег и/или денежных инструментов;

выписка из банка;

другие документы.

В таможне подчеркивают, что новую декларацию можно заполнить на компьютере и распечатать в двух экземплярах заранее перед выездом из Литвы или заполнить бумажную форму по прибытии на таможенный пост.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ