Dėl koronaviruso izoliacijoje šiuo metu yra 10 tūkst. gyventojų, dešimtadalis – medikai

Dėl koronaviruso izoliacijoje šiuo metu yra apie 10 tūkst. gyventojų, dešimtadalį, t.y. daugiau nei tūkstantį jų sudaro medikai.

„Jei serga šiandien 912 asmenų registruotų, tai izoliacijoje asmenų, kurie yra grįžę iš kitų šalių ar Lietuvoje turėjo kontaktą, kadangi virusas plinta daugiau, jų yra beveik 10 tūkst. (…) Taip pat ir medikų – pusantro šimto šimto susirgusių, ir tų kurie buvo kontakte su sirgusiais daugiau nei tūkstantis (1,2 tūkst.)“, – LRT radijui ketvirtadienį sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Daiva Razmuvienė.

Anot jos, šie skaičiai taip pat rodo, kad nustatytų koronaviruso atvejų toliau gali daugėti.

„Tačiau reikėtų labai anksti nesidžiaugti. Nes kitos šalys didėjimą stebi per ilgesnį laikotarpį – per 12 -15 dienų padvigubėja sergančiųų skaičius, Lietuvoje tą padvigubėjimą stebime tarp 9-10 dienų. Todėl nusiraminti ir nesilaikyti rekomenduojamų karantino numatytų priemonių būtų per anksti“, – sakė D. Razmuvienė.

Trečiadienio duomenimis, Lietuvoje koronavirusas nustatytas 912 žmonių, 15 jų mirė, aštuoni pasveiko.