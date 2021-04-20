Делегация от Литвы и Польши во время визита в Украину посетит регион Донбасса

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Заместитель председателя сейма Литвы Паулюс Саударгас во вторник отправляется с официальным визитом в Восточную Украину.

Визит планируется в формате Люблинского треугольника.

П. Саударгас вместе с вице-председателем сейма Польши Малгожатой-Марией Госевской встретится с первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Русланом Стефанчиком, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и выразить солидарность, сообщил литовский сейм.

Делегации намерены посетить различные места в регионе Донбасса, встретится с местными должностными лицами, жителями, военными.

По словам П. Саударгаса, «у этой трехсторонней встречи в Восточной Украине две цели – оценить ситуацию на месте и из первых уст выразить солидарность с жителями Украины, испытывающими агрессию со стороны России».

«В формате парламентских политиков мы обсудим и будем искать способы лучшей помощи со стороны Литвы и Польши Украине, борющейся за свою независимость, демократию, территориальную целостность», – отметил он.

Украина обвиняет Россию в стягивании к восточной границе и в аннексированный Крым тысяч военных. Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами.