Делегированная Эстонией комиссар: ЕС может предоставить помощь БелАЭС для безопасности

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Эстонский политик Кадри Симсон, которую Эстония делегирует на пост еврокомиссара по энергетике, заявила что Евросоюз мог бы предоставить финансовую помощь БелАЭС в Островце, чтобы повысить ее безопасность.

На слушаниях в Европарламенте она сказала, что знает о том, что «строительство Белорусской АЭС является очень важным политическим вопросом для всех литовцев», поскольку станция строится рядом со столицей Вильнюсом.

«Что мы можем сделать с новыми ядерными объектами, которые строятся в третьих странах – мы можем предоставить помощь для того, чтобы строительство и эксплуатация осуществлялись в соответствии с высшими стандартами безопасности», – сказала К. Симсон.

«Мы можем предоставить финансовую помощь объектам третьих стран, чтобы соблюдались все процедуры, и конечно, мы можем требовать, чтобы се стресс-тесты и их результаты были серьезно оценены. БелАЭС будет действовать, но мы выдвинем вехи реализации всех требований безопасности, с соблюдением высших стандартов ядерной безопасности. Одновременно ЕС предоставит помощь Литве, чтобы она могла подготовиться к возможному кризису», – сказала она.

Так она ответила на вопрос литовского европарламентария Брониса Ропе о мерах, которые К. Симсон намерена предпринять, чтобы на строящейся рядом с Литвой АЭС не случилось катастроф, похожих на Чернобыльскую.

Б. Ропе выразил надежду на более подробный ответ, поэтому задал дополнительный вопрос – какие шаги К. Симсон планирует предпринять, чтобы производимая в Островце электроэнергия не попадала на рынок ЕК.

К. Симсон подчеркнула, что Эстония, Латвия и Литва «вместе придерживаются энергетической политики», поскольку в данный момент стремятся к синхронизации с континентальной Европой.

Она упомянула, что ЕС должен рассмотреть, как защититься от попадания «нечистой» электроэнергии на свой рынок.

«Программа торговли электроэнергией через границу (с третьими странами – BNS) связывается не только с атомными станции, но и с такими, которые используют уголь, но не платят налогов на CO2, поэтому в конкурентной борьбе у них есть преимущества в сравнении с европейскими электростанциями. Этот вопрос мы должны будем очень внимательно рассмотреть и рассмотрим, как конкурентные силы влияют на наши рынки», – сказала К. Симсон.