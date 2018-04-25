Дело Фруде Берга

Фото ТАСС/Вячеслава Прокофьева/Предоставлено фондом ВАРП

Сейм Литвы одобрил поправки в Уголовный кодекс страны, которые оговаривают процедуру обмена осужденными за границей за разведдеятельность в пользу своей страны. Это дало юридическое основание для участия в обмене норвежца Берга.

Гражданин Норвегии Фруде Берг жил в городке Киркенес, в восьми километрах от российско-норвежской границы. До выхода на пенсию в 2014 году он работал в пограничном комиссариате, отвечающем за урегулирование конфликтов и инцидентов на границе.

Использовали втемную

Берг неоднократно ездил в Россию и выкладывал на своих страницах в соцсетях фотографии из поездок.

Адвокат норвежца Илья Новиков говорил, что у его подзащитного обнаружили конверты, «в которых, предположительно, находились шпионские инструкции и деньги для российского гражданина».

По словам адвоката, Берг утверждал, что конверты его просил отправить «знакомый из Осло, который говорил, что эти деньги предназначены для человека, который в них очень нуждается».

«По версии обвинения Берг полностью осознавал, что делает, и стремился получить сведения, составляющие государственную тайну. По версии защиты у него не могло быть умысла, фактически от него скрыли, в какой ситуации его используют, во что он втянут. Шпионом нельзя быть неумышленно», — заявил И. Новиков.

Жена Фруде Берга: «Я зла на норвежскую разведку»

Супруга гражданина Норвегии Фруде Берга, приговоренного в России к 14 годам колонии за шпионаж, рассказала Би-би-си, почему она злится на норвежские разведслужбы и каких действий она ждет от властей страны.

В апреле Мосгорсуд признал 63-летнего Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Сам Берг свою вину не признал. Его дело имеет гриф «совершенно секретно», поэтому слушания проходили в закрытом режиме.

Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года. По версии обвинения, норвежец «собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб».

Как утверждала защита Берга, он не знал, что может быть частью разведывательной операции, а норвежские спецслужбы могли «использовать его втемную».

Супруга осужденного — Анита Берг — утверждает, что не знала о двойной жизни своего мужа. По ее словам, в 2017 году он уехал в Москву на встречу с друзьями и исчез.

«Я поняла, что что-то не так, в тот же день, когда я не смогла связаться с ним. Мы всегда находимся на связи, когда он уезжает — созваниваемся или переписываемся. Но тут вдруг наступила тишина», — рассказала Анита в интервью корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд.

Только через три дня после исчезновения мужа она узнала, что его обвинили в шпионаже.

«Я по-настоящему зла на норвежскую военную разведку. Они должны были взять кого-то из своих людей. Но они взяли его и сломали. Они также сломали всю нашу семью», — говорит Анита.

Возвращение

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг на полях Арктического форума в Петербурге 9 апреля кратко высказался о деле арестованного норвежца, предложив дождаться решения суда: «Мы дальше будем смотреть, что можно сделать».

Приговор Бергу — 14 лет строгого режима — был вынесен спустя неделю после встречи Путина и Сульберг.

Обмен прошел на российско-литовской границе, пишет Рейтер. Берга отвезли в норвежское посольство в Вильнюсе. Адвокат Берга подтвердил, что его подзащитный улетел на частном самолета. В Норвегии его встретили дочь и жена.

Глава Норвежской военной разведки Мортенг Хага Лунде сказал, что рад тому, что Ф. Берг был помилован «после того, как он получил тяжелый судебный приговор с обвинением в шпионаже». «Мы не сдерживаем радости», – сказала норвежскому порталу новостей VG дочь Ф. Берга Кристина Берг.

Норвежец на странице своего адвоката в Facebook выложил видео, в котором поблагодарил всех, кто его поддерживал, и свою семью, отдельно он поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу, сообщает BNS.

«Мы рады, что Фруде Берг вернулся домой в Норвегию как свободный человек. Я хотела бы поблагодарить литовские власти за сотрудничество и усилия, которые они предприняли для освобождения Берга», — говорится в заявлении премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, опубликованном на сайте правительства страны.

Информация «ЛК», BNS