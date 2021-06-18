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Дело из-за граффити

Фото www.policija.lt

В ноябре 2019 года в Вильнюсскую окружную прокуратуру поступило заявление администрации Вильнюсского городского самоуправления о значительном имущественном ущербе, понесенном в результате нанесения граффити на городские стены и здания. Было возбуждено досудебное расследование, сообщила пресс-служба Главного полицейского комиссариата Вильнюсского уезда.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний юноша. В прошлом году после его ареста и обыска в его доме расследование было продолжено, ведется сбор доказательств. В ходе обыска обнаружены тюбики с краской, испачканная краской одежда.

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К расследованию привлечены специалисты по граффити из Вильнюсской академии художеств. Это сотрудничество помогло судебным экспертам собрать доказательства и составить отчет о подозрении в повреждении 61 здания в Вильнюсе. Кроме того, юноше было вручено уведомление о подозрении в незаконном хранении наркотиков без намерения их распространять.

В мае досудебное следствие завершилось, дело было передано в суд. В Литве уничтожение или повреждение имущества наказывается штрафом, либо ограничением свободы, либо арестом, либо тюремным заключением на срок до пяти лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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