Дело из-за граффити

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В ноябре 2019 года в Вильнюсскую окружную прокуратуру поступило заявление администрации Вильнюсского городского самоуправления о значительном имущественном ущербе, понесенном в результате нанесения граффити на городские стены и здания. Было возбуждено досудебное расследование, сообщила пресс-служба Главного полицейского комиссариата Вильнюсского уезда.

Полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний юноша. В прошлом году после его ареста и обыска в его доме расследование было продолжено, ведется сбор доказательств. В ходе обыска обнаружены тюбики с краской, испачканная краской одежда.