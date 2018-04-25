Дело Н. Венцкене отправляется в суд

Д. Валкавичюс напомнил, что герои этой истории разными решениями суда были признаны виновными в различных преступных действиях.

Прокурор Отдела первичного уголовного преследования Каунасского окружной прокуратуры, возглавлявший это расследование, Д. Якутис подчеркнул, что досудебное расследование было завершено всего через несколько дней после возвращения Н. Венцкене в Литву, а передача дела в суд затянулась по просьбе подозреваемой, которая хотела ознакомиться с материалами дела.

Дело передано в Каунасский окружной суд. Ранее суд отстранился от рассмотрения этого дела, потому что Н. Венцкене в нем работала.

Доставленная из США в прошлом году Н. Венцкене сначала находилась в Литве под арестом, однако Вильнюсский окружной суд 19 ноября удовлетворил просьбу отпустить ее под залог в размере 10 тыс. евро и отменил назначенный ранее двухмесячный арест.

Н. Венцкене была доставлена в Литву из США 6 ноября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по щеке Лаймуте Станкунайте.

Н. Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.

Она уехала из Литвы в США в 2013 году. В том же году Сейм лишил ее правового иммунитета.