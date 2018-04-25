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Дело Н. Венцкене отправляется в суд

  • Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Каунасская окружная прокуратура в среду сообщила, что завершила досудебное расследование относительно бывшей судьи и парламентария Неринги Венцкене.

«Прокуроры закрывают еще одно досудебное расследование и мой коллега Дарюс Якутис уже составил обвинительный акт по этому делу, в котором Н. Венцкене превартилась из подозреваемой в обвиняемую», – заявил на пресс-конференции в среду главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.

По его словам, вся история, которая произошла в Галяве, является определенным тестом, как для правоохраны, так и для общественности. 

«Эту историю можно было избежать, если бы не было столько эскалации, с моей точки зрения, рядовая ситуация, семейная драма»,  – сказал он.

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Д. Валкавичюс напомнил, что герои этой истории разными решениями суда были признаны виновными в различных преступных действиях. 

Прокурор Отдела первичного уголовного преследования Каунасского окружной прокуратуры, возглавлявший это расследование, Д. Якутис подчеркнул, что досудебное расследование было завершено всего через несколько дней после возвращения Н. Венцкене в Литву, а передача дела в суд затянулась по просьбе подозреваемой, которая хотела ознакомиться с материалами дела. 

Дело передано в Каунасский окружной суд. Ранее суд отстранился от рассмотрения этого дела, потому что Н. Венцкене в нем работала. 

Доставленная из США в прошлом году Н. Венцкене сначала находилась в Литве под арестом, однако Вильнюсский окружной суд 19 ноября удовлетворил просьбу отпустить ее под залог в размере 10 тыс. евро и отменил назначенный ранее двухмесячный арест.

Н. Венцкене была доставлена в Литву из США 6 ноября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по щеке Лаймуте Станкунайте.

Н. Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.

Она уехала из Литвы в США в 2013 году. В том же году Сейм лишил ее правового иммунитета.

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