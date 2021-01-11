Дело «золотых ложек»: компания должна будет вернуть армии деньги и забрать товар

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Верховный суд Литвы поставил точку в так называемой истории «золотых ложек»: поставщики кухонного оборудования должны будут вернуть армии более 100 тыс. евро и забрать товары.

Рассмотрев жалобу, коллегия трех судей утвердило вывод Апелляционного суда о том, что сделка 2014 года была заключена в нарушение принципов общественных интересов, поэтому должна быть признана недействительной и должна быть применена реституция.

«Суд апелляционной инстанции признал не действительными оспариваемые сделки по причине противоречия их императивным нормам закона, поэтому должна быть применена двухсторонняя реституция», – говорится в постановлении Верховного суда, опубликованном 6 января.

Армии не удалось доказать, что компания, носившая тогда название Nota Bene, действовала обменным путем – судьи констатировали, что одно лишь предоставление небольшого количества товаров, не соответствующих условиям договоров, не доказывает, что компания стремилась обмануть армию.

Сделка признана недействительной на основании того, что техническая спецификация не обеспечила конкуренции, кроме того, по мнению суда, закупка должна была быть разделена на две части, отдельно должны были закупаться часть для полевых кухонь и кухонные принадлежности.

Предприниматели, в свою очередь, не доказали, что возврат денег и товаров был бы не справедливым по причине обесценивания товаров.

Спор возник по поводу договора, заключенного в 2014 году с компанией Nota Bene, которая впоследствии сменила название на Saugu LT.

Когда выяснилось, что часть кухонных инструментов были проданы на цене выше рыночной, а на некоторых из них были фальсифицированы торговые знаки, полиция Литвы начала досудебное расследование. Глава компания два года назад был наказан за мошенничество в уголовном порядке.

Сначала армия стремилась присудить средства по уголовному делу, но когда этого сделать не удалось, она обратилась в суд в гражданском порядке.

Верховный суд утвердил решение Апелляционного суда Литвы, которым с компании Saugu LT в пользу армии было решено взыскать 118 тыс. евро и годовые проценты в размере 5%.

В течение месяца товары должны быть возвращены литовской армией предпринимателю.