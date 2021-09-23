Дельта почти вытеснила остальные штаммы коронавируса — ВОЗ

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Штамм коронавируса Дельта, который впервые был зафиксирован в Индии, обнаружен в образцах 99% больных во всем мире. Об этом в среду, 22 сентября, заявила ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 Мария ван Керхове в прямом эфире в Facebook.

«Дельта стал сильнее, еще более заразным, и он перехватывает остальные штаммы и вирусы, распространяющиеся среди населения «, — отметила эксперт.

Ван Керхове информировала, что, по последним данным, штамм Дельта зафиксирован в 185 государствах и территориях мира.