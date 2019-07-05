Дематюкации на вас нет. Кому запретят ругаться в Украине

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Всем украинцам не запретят ругаться. Цель законопроекта — сделать так, чтобы нецензурная лексика полностью исчезла с телеэкранов, публичных выступлений, средств массовой информации, в том числе, из интернет-СМИ.

Перечень слов и выражений, которые относятся к нецензурной лексики, должен утверждаться Кабинетом Министров Украины.

«Этот закон исключительно о публичных лицах. О публичном пространстве и о средствах массовой информации. В этом законе предлагается дать определение сквернословию, определение алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам», — объяснила автор законопроекта Ольга Богомолец.

Если с телеэкрана или со сцены прозвучат бранные слова, то лицо, совершившее правонарушение, должно будет заплатить штраф — от 680 до 1190 гривен. Или же 40-60 часов провести на общественных работах. Кроме того, человек, который заматерился может попасть от административный арест на срок до 15 суток.

Законопроект предусматривает введение административных штрафов и для СМИ. По словам Богомолец, СМИ должны нести ответственность, если они ретранслируют нецензурную лексику спикеров.

Депутат утверждает, что брань и нецензурщина — это проявление слабости, психоэмоционального раздражения и одновременно усталости, агрессии и слабости.

Также Богомолец считает, что украинцам исторически была чужда примитивная грязная ругань. Она пришла в наш язык как заимствование из русской культуры и ее на протяжении веков насаждали и насаждают сегодня российские колонизаторы.

Зачем это нужно

По мнению Богомолец, принятие этого закона позволит повысить культурный уровень общения граждан, наполнить бюджет за счет штрафов, развивать украинскую культуру и «будет способствовать защите граждан Украины от сквернословия (нецензурной брани), оскорбительных приставаний к гражданам и других подобных действий, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан».

Также автор инициативы выразила мнение, что законопроект является частью борьбы за чистоту украинского языка.

«Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от совершенно не присущих украинской культуре… это не наше, не украинское, это еще один аспект. Украинцы никогда не матерились и не употребляли брань ниже пояса. Для Украины характерно совершенно другое пантеистическое измерение ругательства. Давайте возвращаться. Хотите материться – материтесь по-украински», — сказала Богомолец.

Супрун против

За ругань заступилась и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Иногда бывает так, что некоторые народные депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят скорее Северной Кореи, чем современном европейском государстве. К примеру, предлагают запретить материться. Но на самом деле наука немало аргументов «за» ненормативную лексику», – написала Супрун на своей странице в Facebook.

По словам и. о. министра, метко и точно примененная брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направленная ​​обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам.

«Искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не обсценную лексику как таковую. А лучшая забота об украинском языке – это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим», — резюмировала Супрун.

Больше всего о дематюкации украинцы, конечно, шутили.