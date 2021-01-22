Демографические показатели вызывают беспокойство

«Это крупнейший рост смертей за год с 1990 года»,– заявила на пресс-конференции заместитель гендиректора департамента Инга Масюлайтите-Шукевич.

По ее словам, за месяц в Литве в среднем умирает более 3,6 тыс. человек. В ноябре и декабре прошлого года фиксировались значительные скачки смертности, а в декабре показатель был одним из самых высоких – 5,8 тыс. В ноябре он был несколько ниже – 4,3 тыс.

Эта статистика, по ее словам, вызывает беспокойство.

«Количество смертей вызывает беспокойство, ведь оно увеличилось на 13%. Очевидно, причиной является и недостаточное обеспечение людей лекарствами, и невозможность получить определенные услуги врачей», – сказала представитель департамента.

Кроме того, по ее словам, также в прошлом году родилось меньше всего младенцев за три десятилетия: родились 24,5 тыс. Это на 11% меньше, чем в 2019 году. Большинство младенцев появились на свет в июле и августе – по 10% от всех рожденных. В феврале, марте и декабре родилось меньше всего малышей.

«Сокращение числа новорожденных также вызывает беспокойство, поскольку до этого была экономически более стабильная ситуация, но пандемия внесла свои коррективы, и мы заметим в предстоящие месяцы и в следующем году, каким будет воздействие карантина на рождаемость»,– сказала И. Масюлайтите-Шукевич.

Пандемия повлияла на показатели

Глава Центра демографических исследований Университета им Витаутаса Великого Домантас Ясиленис отметил, что пандемия уже «внесла коррективы» в демографические процессы.

«В 2020 году мы отмечаем рекордно низкую рождаемость. Это связано со множеством вещей, конечно, и с пандемией, и карантин может иметь последствия как в одну, так и в другую сторону. Мы, вероятно, окончательно увидим это через несколько месяцев. Разумеется, экономические последствия пандемии в перспективе нескольких лет будут иметь негативное воздействие на рождаемость», – сказал он.

«Об этом также сигнализирует и падение показателей заключения браков», – добавил эксперт.

В прошлом году было зарегистрировано 15,2 тыс. браков и 7,4 тыс. разводов. Количество браков по сравнению с 2019 годом сократилось на 4,3 тыс. (на 22,1%), а разводов – на 1,3 тыс. (14,9%).

Количество разводов, приходящихся на 100 браков, выросло с 44,5 в 2019 году до 48,9 в прошлом году.

Д. Ясиленис отметил, что, хотя миграционные процессы могут немного корректировать демографические показатели, именно низкая рождаемость играет самую большую роль и сегодняшняя ситуация демонстрирует ухудшение демографической ситуации в будущем.

«Если мы посмотрим на длительную перспективу, то количество жителей, в том числе и количество людей трудоспособного возраста, и далее будет сокращаться», – сказал эксперт.

Говоря о показателях смертности, Д. Ясиленис отметил, что в 2019 году средняя вероятная продолжительность жизни мужчин составляла 71 год и по сравнению с 2007 годом выросла на 7 лет.

«Конечно, пандемия кардинально изменила эту ситуацию. У нас три, четыре или пять тысяч смертей напрямую связаны с диагнозом COVID-19», – сказал он.

По словам эксперта, это реальный показатель влияния пандемии, поскольку официальное количество смертей от COVID-19 зависит от диагностики, объемов тестирования и прочих факторов.

Он обратил внимание, что смертность в Литве выше, чем в странах Западной Европы.

Миграция осталась высокой

Кроме того, по словам Д. Ясилениса, остаются высокими и показатели эмиграции. В контексте карантинных ограничений и Брекзита ожидались существенные перемены в миграции Литвы, однако показатели эмиграции, хоть и снизились, все же остаются высокими.

«В контексте этих всех ограничений мы ожидали больших и существенных перемен, но, как видим, эти цифры остались достаточно большими», – сказал демограф.

Как отметил Д. Ясиленис, на эмиграцию повлияла и неопределенность, связанная с Брекзитом.

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Литву иммигрировали 43,1 тыс. человек – на 3 тыс. (7,5%) больше, чем в 2019 году.

На жительство в Литву вернулись 20,8 тыс. литовских граждан – на 2% больше, чем в предыдущий год. Вернувшиеся в прошлом году составляли почти половину (48,3%) всех иммигрантов.

В страну также прибыли 22,3 тыс. иностранцев: это на 2,6 тыс. (13,2%) больше, чем в 2019 году. Основная часть – 9,3 тыс. ( 41,8%) были гражданами Украины, также прибыли 7,3 тыс. (32,7%) граждан Беларуси, 1 тыс. (4,4%) граждан России.

Количество иммигрировавших белорусских граждан по сравнению с 2019 годом выросло в 1,1 раза, украинских – на 5%, российских – сократилось на 3,2%.

Между тем эмиграция сократилась: в прошлом году отбыли 23,1 тыс. постоянных жителей страны – на 6,2 тыс. (21,2%) меньше, чем в 2019 году.

6 тыс. (26,2%) эмигрантов отправились в Соединенное Королевство, 3,8 тыс. (16,6%) – в Украину, 2,1 тыс. (9,1%) – в Беларусь, 1,8 тыс. (7,7%) – в Германию, 1,7 тыс. (7,3%) – в Норвегию.

Количество эмигрировавших в Соединенное Королевство по сравнению с 2019 годом сократилось на 4,1 тыс. (40,3%), в Германию – на 0,8 тыс. (31,1 %), в Норвегию – на 0,7 тыс. (28,9%). Выросла эмиграция в Украину — на 1,6 тыс. (в 1,7 раза), в Беларусь – на 1 тыс. (в 1,9 раза).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ