В Литве уже несколько десятилетий длится демографический кризис и вызывает серьезные опасения у экспертов, которые прогнозируют дальнейшую убыль населения.

Литве предсказали самое значительное сокращение населения к 2100 году среди Балтийских республик. Об этом свидетельствуют данные исследования статистического агентства Eurostat.

Всего в ЕС на начало 2020 года проживали 416,1 млн человек. В соответствии с базовым сценарием последних демографических прогнозов, опубликованных Eurostat, в период с 1 января 2019 года по 1 января 2100 года численность населения Европейского союза сократится почти на 7 процентов, или на 31 млн человек. Эксперты ожидают, что после нескольких лет устойчивого роста населения ЕС выйдет на пик в 449 млн человек в 2026 году, однако затем наступит спад.

Ожидается, что к 2100 году население Литвы сократится на 1,1 млн – до 1,7 млн человек. В Эстонии жителей станет меньше на 0,2 млн, в Латвии – на 0,8 млн. При этом, согласно прогнозу Eurostat, население этих двух Балтийских республик сравняется и составит 1,1 млн человек.

В отчете Eurostat отмечается, что в прошлом году в ЕС было зарегистрировано 4,7 млн смертей, что на 0,9 процента ниже, чем в 2018 году. Самые низкие показатели смертности были зафиксированы на Кипре (6,8), в Люксембурге (6,9), на Мальте (7,3) и в Швеции (8,6).

При этом Литва вместе с Латвией вошла в список стран с самыми высокими показателями смертности. В Литве этот показатель составил 13,7 %, в Латвии – 14,5 %. Также высокая смертность наблюдалась в Болгарии (15,5), Румынии (13,4) и Венгрии (13,3).

В 2019 году Литва оказалась среди стран — членов ЕС, в которых были зафиксированы отрицательные показатели естественного изменения численности населения. В Литве число жителей сократилось на 3,9 %, а Латвии – на 4,7 %. Центр стратегического анализа литовского правительства (STRATA) прогнозирует, что к 2050 году страна станет четвертой по темпам старения населения в Европе.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ