Демографический спад

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За год население Литвы сократилось почти на три тысячи постоянных жителей, свидетельствуют данные Департамента статистики.

В Литве количество постоянных жителей сокращается второй месяц подряд. Об этом говорят данные Департамента статистики республики. В начале ноября в стране было зафиксировано 2793466 жителей. Это на 20 человек меньше, чем в октябре. Всего за год население Литвы сократилось почти на три тысячи постоянных жителей.

В Литве уже несколько десятилетий царит демографический кризис. В 2015 году в стране было 2921920 человек, в 2016-м — 2888558, в 2017-м — 2847900, в 2018-м — 2808901 человек. На начало 2019 года численность населения составила 2793986 человек.

По данным пессимистичного прогноза ООН, к концу 2100 года население Литвы может сократиться до 960 тысяч человек.

Чтобы компенсировать обусловленные только соотношением рождаемости-смертности демографические потери, Литве в течение 30 лет нужно около 300 тысяч иммигрантов, писали литовские СМИ.

По мнению экспертов, основная проблема, которую следовало бы решать, — рождаемость, а она продолжает падать. В начале 2019 года была зафиксирована рекордно низкая рождаемость. По данным от 2017 года, суммарный показатель рождаемости в Литве составляет 1,63 ребенка на одну семью. Наиболее благоприятной ситуацией можно назвать то, когда в семье растут двое и больше детей.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ