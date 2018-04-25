День бега в столице

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Вильнюсский марафон — ежегодный забег на марафонскую и полумарафонскую дистанции по улицам города. Организует его Danske Bank. Тысячи участников будут приглашены на гонку 8 сентября в Вильнюсе на семь разных дистанций.

Самый большой фестиваль бега в Литве — «Danske Bank Vilnius Marathon» — приглашает вильнюсцев и гостей столицы уже в 16-й раз. Трассы пройдут по самым красивым и живописным улицам столицы. Старт и финиш всех дистанций — на улице Швянтараге возле Кафедральной площади в центре Вильнюса. Движение транспорта будет ограничено в центральной части города 8 сентября с 4.30 до 19.00.

Подробная информация: www.vilniausmaratonas.lt

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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