Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Начиная с ближайшей субботы, 11 июня, пять выходных подряд у Белого моста в Вильнюсе будет проходить бесплатное мероприятие для детей из Литвы и Украины «День друзей». Праздник будет начинаться в 12 ч. Детей и их родителей ждут выступления не только известных литовских исполнителей, но и спортивные развлечения, парк из 37 батутов, бесплатные угощения.

Для украинцев будет открыта площадка DĖK’UI, где будут раздавать одежду и игрушки. Жителей Литвы также просят привозить неиспользуемые велосипеды, скейтборды, роликовые коньки, самокаты.