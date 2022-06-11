Начиная с ближайшей субботы, 11 июня, пять выходных подряд у Белого моста в Вильнюсе будет проходить бесплатное мероприятие для детей из Литвы и Украины «День друзей». Праздник будет начинаться в 12 ч. Детей и их родителей ждут выступления не только известных литовских исполнителей, но и спортивные развлечения, парк из 37 батутов, бесплатные угощения.
Для украинцев будет открыта площадка DĖK’UI, где будут раздавать одежду и игрушки. Жителей Литвы также просят привозить неиспользуемые велосипеды, скейтборды, роликовые коньки, самокаты.
«Для беженцев из Украины такие вещи сейчас – роскошь. Мы хотим, чтобы украинские дети и подростки наслаждались летом, поэтому призываем литовцев жертвовать транспортные средства, мы передадим их тем, кто в них больше всего нуждается», – сказал продюсер мероприятия Лауринас Шяшкус.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ