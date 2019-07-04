Фото BFL

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6 июля, в День государственности жители страны смогут не только отдохнуть от работы, но и вспомнить свои корни. В каждом регионе пройдут торжественные мероприятия, а в конце дня все желающие смогут вместе исполнить национальный гимн.

Торжественная церемония поднятия флага состоится в 12.00 на площади Дауканто в Вильнюсе.

В 21.00 граждане Литвы смогут вместе спеть гимн своей родины. Идея исполнения совместного гимна зародилась в республике несколько лет назад и поддерживается до сих пор.

День государственности приурочен ко дню коронации великого князя Миндаугаса 6 июля 1253 года. Миндаугасу отводится выдающаяся роль в объединении государства. С этого события, как считают современные литовские историки, Литва ведет отсчет своей государственности, начало ориентации страны на западную демократию.

Напоминаем, что 6 июля и в ночь с 6 на 7 июля жители и гости столицы могут ездить на общественном транспорте бесплатно.

Информация литовских СМИ