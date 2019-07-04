День рождения Литвы в Раудондварисе

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Самоуправление Каунасского района готовит особый праздник ко дню рождения государства — «Литва в Раудондварской усадьбе». В полдень 6 июля всех собравшихся в парке замка Раудондварис пушечный выстрел пригласит в путешествие по эпохам – со времен Великого княжества Литовского и Речи Посполитой до межвоенного времени и до сегодняшних дней.

Интерактивное представление вооружения воинов Великого княжества Литовского. Средневековая музыка, барочные танцы и турнир всадников. Показ владения холодным оружием времен Великого княжества Литовского и выступление сокольника. Это демонстрация того, как закалялся характер нашего государства.

Шлягеры в исполнении солиста оперы Эгидиюса Бавикинаса и искусство танцоров кабаре помогут зрителям перенестись в Литву времен Смятоны, образ которой в парке усадьбы будут воссоздавать и войска, и автомобили тех времен.

Современность будет представлена программой НАТО и выступлением воинов Литвы, конкурсом молодых талантов, популярными танцами, выступлениями уличных артистов и акробатов.

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Все четыре эпохи предложат свои вкусы собравшимся в Раудондварисе на праздновании дня рождения государства. Кулинарные путешествия, участниками и дегустаторами которых станут и стар и млад, будут манить старинными блюдами, которые некогда позволяли восстановить силы нашим предкам, сахарными десертами и «грешным» питанием современности. «Предприятия питания готовятся с большой ответственностью и энтузиазмом, начиная от продуктов, рецептов, посуды и заканчивая одеждой тех времен», — с улыбкой рассказывает организатор и координатор праздника, директор ПУ „Raudondvario dvaras“ Снегуоле Навицкене.

На празднике в Раудондварисе будет не только множество экспозиций и эдукационных мероприятий, но и таких развлечений, как битва умов членов сянюний Каунасского района, как интеллектуальные беседы «Вызовы истории Литвы», которые будут вести В. Савукинас и В. Лаучюс.

Прекрасное настроение участникам праздника обеспечит режиссер и ведущий Рамунас Шимукаускас. На большой сцене можно будет наблюдать за работой мастеров флористики в международных мастерских, как растения превратятся в произведения искусства. Своих коллег из разных стран мира пригласила в Раудондварис известная флористка и ведущая телевизионных программ Кристина Римене.

Интересное выступление обещает и ансамбль исполнителей на волынках из Ирландии, в репертуаре которых почетное место занимает гимн Литвы.

В 18.00 на главной сцене праздника мэр самоуправления Каунасского района Валериюс Макунас вручит отличившимся жителям района почетные знаки. После торжественной церемонии в парке будет звучать музыка. Вести праздничное действо будет Эгидиюс Станцикас, а играть оркестр под управлением Витаутаса Лукочюса, на концерте выступят Р. Карпис, Ю. Шедуйките, П. Мяшкела, И. Барейкис, Т. Юодснукис, М. Линките, Гирманте и другие исполнители. Они порадуют публику любимыми песнями и балладами, а им, и в этом не сомневаются организаторы праздника, будут подпевать все зрители.

В 21.00 участники праздника будут исполнять Tautiška giesmė – подарок ко дню рождения Литвы.

Программа

О начале праздника в 12.00 возвестит пушечный выстрел.

На большой сцене

13.30 – 17.00 Международные мастерские мастеров флористики.

17.30 Концерт ансамбля исполнителей на волынках из Ирландии.

18.00 Церемония вручения знаков почета представителям Каунасского района.

18.30 Концерт «Воспеваю Литву».

21.00 Исполнение Tautiška giesmė.

21.15 Концерт группы «DAR».

В разных местах парка

12.00 – 18.00 Представление четырех эпох в истории Литвы.

17.00 Беседы В. Лаучюса и В. Савукинаса с видными деятелями Литвы «Вызовы истории Литвы».

Великое княжество Литовское

12.00 Открытие экспозиции, эдукаций.

14.00 Турнир рыцарей.

15.30 Кулинарные путешествия.

16.00 Интерактивное представление вооружения армии времен Великого княжества Литовского.

16.30 Выступление музыкальной группы средневековья.

17.00 Показ действий с холодным оружием.

Речь Посполитая

12.00 Открытие экспозиции, эдукаций.

13.00 – Танцы барокко.

14.30 Кулинарные путешествия.

15.00 Представления воинов и поединков бояр.

16.00 Выступление сокольника.

16.30 Турнир всадников.

Межвоенная Литва

12.00 Открытие экспозиции, эдукаций.

14.30 Выступления Э. Бавикинаса и танцоров.

15.00 Кулинарные путешествия.

15.30 Представление армии тех времен.

16.00 Парад автомобилей тех времен.

16.30 Выступления Э. Бавикинаса и танцоров.

Современная Литва

12.00 Открытие экспозиции, эдукаций.

12.00 Программа воинов НАТО.

13.00 Конкурс молодых талантов.

14.00 Битва умов команд сянюний. (большой зал)

15.30 Показ современных танцев.

16.00 Кулинарные путешествия.

16.30 Выступление уличных танцоров.

17.00 Выступление акробатов.