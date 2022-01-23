День рождения Вильнюса

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры



25 января столица начнет отсчитывать дни, оставшиеся до ее 700-летнего юбилея. Свое 699-летие Вильнюс будет праздновать несколько дней. А начнет праздник 4,5-метровый светящийся человек-часовщик, который зажжет символические часы, отсчитывающие время до 700-летия.

Улочки, скверы и дворики вильнюсского Старого города будут пронизаны сиянием – там будет проходить Вильнюсский фестиваль света. Так, в районе Пауписа появилась интересная световая инсталляция, при помощи которой можно узнать ближайшее будущее. Любоваться художественными световыми инсталляциями можно будет с 25 по 29 января.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt