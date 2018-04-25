Фото BFL/Томаса Лукшиса

Дорогие друзья! 5 сентября приглашаем вас на традиционный праздник «День русской культуры в Вильнюсе». В этом году праздник проводится уже в 18-й раз. Спасибо вам за то, что вы его любите и ждете!

Мы, организаторы, прилагаем немало сил для того, чтобы праздник оставил приятные впечатления и вы получили заряд энергии на целый год в ожидании следующего.

«День русской культуры» — один из самых массовых проектов нашего многонационального города, объединяющий всех тех, кто дорожит своими корнями, сохраняет культуру и традиции, передает свою любовь следующим поколениям. Он стал поистине народным, семейным, местом встреч друзей и знакомых, а главное — очень добрым и позитивным для всех его участников вне зависимости от национальности.

Как и в предыдущие годы, мэрия столицы как партнер мероприятия создала благоприятные условия для его проведения.

Праздник проводится при финансовой поддержке Посольства Российской Федерации в Литве и Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Участники праздника: духовой оркестр вильнюсской школы «Сантарос» (рук. Линас Авиженис), студия Аллы Духовой «Тодес», коллективы «Ангел проект» (рук. Анара Байдильдинова и Юрий Попов), «Фантазия» (рук. Инга Гуреева) и «Гелиос» (рук. Светлана Оганова).

В концертном блоке «Народные мотивы» праздничную атмосферу создадут фольклорный ансамбль «Верея» (рук. Снежана Прокопович) и ансамбль русской песни «Забава» Дворца культуры Тракай (рук. Наталья Ефимова), ансамбль «Поющие сердца», Николь, Анастасия и Юлия Чернозуб.

А также: Илья Ваткин и группа «Купе», группа «Неформат ЛТ», Вальдемарас Франконис, Игорь Ярмоленка, Вадим Волков, Александр Белкин, Анна Мора, Олег Мозарский, Карина, Ольга Петунина, Валентина Калинчева, Любовь Воронцова, Ирина Машина, Вера Прейсас, Ольга Гумовская и другие.

Подарком к празднику от Виктора Успасских станет выступление яркой популярной группы «А-ЕВРОПА» из Риги.

Въезд в парк Вингис, как и в прошлом году, будет ограничен, за исключением транспорта участников концерта.

Обратите внимание: впервые в этом году изменилась не только дата, но и время проведения праздника — начало в 12.00, завершение концерта в 18.00.

Непременное требование для всех участников и зрителей мероприятия – это наличие масок. Организаторы, и не только, будут строго контролировать выполнение этого условия.

Коммерческая фирма «Grocus Group» в качестве подарка для наших сеньоров, которые придут на праздник, выделила 1 000 масок. Их будут раздавать наши волонтеры.

Напоминаем, что во время мероприятия на территории парка категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, для этого определены места у торговых палаток.

Спасибо всем за понимание и поддержку – это придает нам, организаторам, силы!

Главное, захватите с собой положительные эмоции и дружественный настрой!

Приятного вам праздника!

Председатель оргкомитета праздника Ольга Горшкова.