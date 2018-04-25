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Общество

День скорби и надежды

Памятник жертвам оккупации, репрессий и геноцида/ Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

14 июня в Литве отметили День скорби и надежды. По традиции в этот день прошла акция «Произнеси, услышь, запомни», которая длится 24 часа и во время которой были зачитаны фамилии 40 000 ссыльных и политзаключенных. 

В этом году акция прошла в виртуальном пространстве, однако ее традиционный вариант состоялся в Вильнюсе, рядом с Музеем жертв оккупации и геноцида, где  президент Литвы Гитанас Науседа со своей супругой Дианой прочитали первые фамилии из списка. Перед этим президент обратился к жителям Литвы.

«Сегодня мы вспоминаем 79-ю годовщину массовых ссылок. С глубокой печалью и скорбью мы вспоминаем десятки тысяч людей, которых силой оторвали от их корней, погрузили в вагоны для скота и вывезли в Сибирь. Мы отдаем дань памяти тем, кто лишился своего дома и близких, кто стал жертвой голода, холода и смерти», –  сказал президент.

Г. Науседа отметил, что «это была трагедия всего литовского народа».

«Литовцы, евреи, поляки, белорусы, русские – все разделяли тяготы жизни в Сибири. Они увезли в ссылку свои воспоминания, знания, навыки – часть оккупированной, но не побежденной Литвы. Некоторые из них вернулись, их пометили клеймом «враг народа», им пришлось заново строить свою жизнь, сталкиваясь с дискриминацией и насмешками режима. Сегодня мы вспоминаем 14 июня как знак несправедливости и обиды, символ всех несчастий, постигших Литву в середине XX века. 

Не случайно, говоря о 14 июня, мы произносим два слова – скорбь и надежда. Опыт ссыльных и их близких не только приносил боль, но и побуждал не сдаваться. Память об исторической несправедливости легла в основу пути к восстановлению независимого государства». 

Президент Литвы призвал и дальше создавать независимое государство, чтобы «подобные трагедии не повторились в новом виде». «Поэтому призываю и дальше создавать независимое государство, в основе которого лежат идеалы свободы, уважения к правам человека. Пусть скорбь этого дня всегда напоминает нам о неумирающей надежде». 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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