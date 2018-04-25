День сюрпризов

Яйца — 2 шт., цукини — 50 г, лук репчатый — 20 г, молоко — 100 мл, масло растительное — 10 г, соль, перец черный молотый.

Мелко порубленный лук и цукини, нарезанный кружочками, смешать и обжаривать на растительном масле в течение 2-3 минут. Яйца взбить с молоком, смешать с поджаренными овощами, посолить, поперчить по вкусу и вылить в форму. Выпекать в духовке, разогретой до 190 °С, 15-20 минут.

Куриные ножки «Прелесть»

Голени куриные — 1,5 кг, масло растительное — 50 мл, паприка — 1 ст. л., чеснок — 6 зубчиков, перец чили молотый — 0,5 ч. л., орех мускатный молотый — 3 щепотки, соль, перец черный молотый, травы прованские.

Куриные голени вымыть, просушить бумажным полотенцем и натереть солью и черным молотым перцем. Оставить на 10-20 минут. Чеснок очистить и разрезать каждый зубчик на 2-3 части. Разогреть в сковороде растительное масло, обжарить чеснок, добавить перец чили, мускатный орех и прованские травы, перемешать и прогреть (10-20 секунд). Немного остывшее масло со специями добавить в емкость с куриными ножками и оставить еще на 10-30 минут. Духовку разогреть до 190-200 °С и выложить курицу на противень. Выпекать 35-50 минут, вынуть и дать «отдохнуть» 5-10 минут.

Шашлык «Золотая рыбка»

Стейки красной рыбы — 4 шт., перец сладкий — 3 шт., лимоны — 1 шт., мед — 2 ст. л., масло оливковое — 4 ст. л., паприка молотая — 2 ч. л., соль — 2 ч. л.

Деревянные шпажки замочить в воде (они должны хорошо пропитаться, чтобы не сгореть в духовке). Рыбу отделить от костей и нарезать небольшими кубиками. Перец вымыть, очистить от сердцевины и порубить на кусочки. Лимон нарезать тонкими кольцами. Подготовленные ингредиенты нанизать на шпажки. Смешать в миске масло, мед, соль и паприку. Смазать шашлычки со всех сторон, выложить на противень, застеленный пергаментом, и на 15 минут поставить в духовку, разогретую до 180 °С. Готовые шашлычки сразу же подавать к столу.

Яблочные розы

Тесто слоеное — 500 г, яблоки красные — 4 шт., джем ягодный — 3 ст. л., лимоны — 1 шт., корица, сахарная пудра.

Тесто разморозить. Яблоки разрезать пополам, удалить сердцевину и нарезать дольками толщиной 2 мм. Налить в кастрюлю 1,5-2 стакана воды, довести до кипения, добавить сок половины лимона и бросить в воду яблочные дольки буквально на пару минут — они должны стать упругими, но не ломаться. Промокнуть бумажной салфеткой. Тесто тонко раскатать и разрезать на 6 полосок, середину каждой смазать джемом. Вдоль каждой полоски, отступив немного от края, положить вертикально 8 яблочных долек одну за другой. Посыпать корицей. Сложить полоски вдоль, закрывая нижнюю часть долек, аккуратно свернуть роллы и поставить в силиконовые формочки для кексов. Духовку разогреть до 180 °C, выпекать 45 минут. Через полчаса после начала выпечки накрыть «розы» фольгой, чтобы яблоки не подгорели. Готовый десерт украсить сахарной пудрой.

Смузи из киви «Изумрудный коктейль»

Киви — 2 шт., мед — 2 ч. л., кефир 1 %-ный — 0,75 стакана.

Снять с киви кожицу и нарезать плоды небольшими кусочками. Высыпать их в чашу блендера, добавить кефир и мед. Взбить до однородной консистенции. Готовый смузи можно украсить веточкой мяты и кусочками свежих фруктов. Подавать в высоком красивом стакане с коктейльной трубочкой.

Молочный коктейль

Молоко — 300 мл, пломбир — 250 г, бананы — 2 шт.

Молоко залить в блендер, добавить подтаявший пломбир и взбить до однородности. Бананы почистить, нарезать и отправить к молоку (несколько кружочков оставить для украшения). Еще раз взбить. Разлить коктейль по бокалам, сверху положить ломтики оставшегося банана. Коктейль можно украсить взбитыми сливками.

Салат «Разноцветная радость»

Свекла — 300 г, апельсины — 1 шт., мята — небольшой пучок, сыр козий — 100 г, уксус яблочный — 2 ст. л., масло оливковое — 3 ст. л.

Свеклу очистить, сварить, остудить и нарезать на тонкие кружочки. Очистить апельсин от кожуры и нарезать острым ножом на кружочки. Аккуратно удалить косточки. Смешать в пиале оливковое масло и яблочный уксус. Столовой ложкой нанести получившийся соус на свеклу и выдержать минут двадцать, чтобы свекла смогла слегка промариноваться. Выложить апельсин и свеклу на плоскую тарелку, сверху положить кусочки козьего сыра и украсить листьями мяты.

Бутерброд для мамы

Пшеничный хлеб — 1 ломтик, помидоры черри — 1 шт., листья салата — 2 шт., колбаса вареная — 2 ломтика, яйца — 1 шт., сыр гауда — 1 ломтик, маслины — 1 шт., оливки — 1 шт., морковь — 1 шт., петрушка — 1 веточка, горошек зеленый консервированный, кукуруза консервированная.

Положить на тарелку два листа салата, сверху — ломтик пшеничного хлеба с сыром. Вырезать из ломтика колбасы два треугольника и два полукруга. Отрезать от вареного яйца «макушку». Собрать фигуру: платье из колбасных треугольников, ручки из полукругов, голову — из яичной «макушки». Из четвертинок маслины сделать ножки. Пуговицы, волосы и рот — из вареной моркови. Глаза — из оливок и кусочков маслин, цветочек и воздушный шарик — из веточки петрушки, зеленого горошка, консервированной кукурузы и половинки помидора черри.