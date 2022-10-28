День труда – уже не праздник?

Фото BNS/Андрюса Уфартаса

1 Мая — Международный день трудящихся — предлагается вычеркнуть из списка выходных дней и сделать только памятным днем. Вместо этого предлагают жителям возможность получить дополнительный выходной к отпуску, сообщает пресс-служба Сейма.

Соответствующие поправки к закону о памятных днях, праздничных днях и к Трудовому кодексу предлагают либералы Андрюс Багдонас и Симонас Гентвилас. Если парламент одобрит это предложение, то 1 Мая станет простым памятным днем, однако вместо него у работников появится дополнительный, 21-й день отпуска, который они могут взять в удобное для них время.

Депутаты А. Багдонас и С. Гентвилас утверждают, что после восстановления независимости Литвы для большей части жителей страны 1 Мая не имеет особого праздничного значения и больше напоминает о советском прошлом страны. По их словам, в Литве не сформировалась традиция празднования 1 Мая. Этот выходной многие люди используют для личных нужд, а не празднования. Понятно, что в XIX веке, когда процесс производства был достаточно жестоким, условия труда тяжелыми, такой праздник как 1 Мая имел ясный смысл. Поскольку происходит четвертая промышленная революция и все больше наемного труда заменяется самозанятостью, идея праздника стала неактуальной.

Сейчас иногда 1 Мая совпадает с выходными и бывает обычным выходным днем. Вместо выходного 1 Мая предлагают увеличить число отпускных дней до 21, чтобы человек сам мог решить, когда ему взять выходной день для отдыха или общения с семьей. Сейчас в Литве 1 Мая — выходной день.